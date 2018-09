Pohénégamook célèbre en grand les Journées de la culture

Le comité culture et patrimoine s’associe à la Ville de Pohénégamook afin d’offrir une étonnante programmation dans le cadre des Journées de la culture. Les activités débutent le 28 septembre en après-midi, alors que l’auteur-compositeur-rappeur Dramatik offrira aux élèves de l’École secondaire du Transcontinental, un atelier d’écriture et de composition.

Le soir même, le maitre de l’art du freestyle et des doubles sens, présentera un spectacle au Centre culturel Léopold-Plante à 19 h 30. Les billets sont en vente sur le site internet des 4 scènes au www.les4scenes.com.

Les Journées de la culture se poursuivent en présentant, le 29 septembre, la pièce de théâtre «Contes en souffrance» provenant de la corporation Parminou, théâtre populaire de création. Dans le but de prévenir les abus financiers et la fraude chez les ainés, la pièce «Contes en souffrance» outillera les personnes ainées et leurs proches à repérer les situations problématiques qui peuvent survenir et les guidera vers des ressources pouvant les soutenir. La pièce sera présentée à 19 h au Centre culturel Léopold-Plante. Un transport par autobus sera offert à faible cout partant de Saint-Marc-du-Lac-Long, passant par Rivière-Bleue et Pohénégamook. Pour réserver le transport ou un billet, contactez Lisa-Marie au 418 863-7722 *4105.

Le dimanche 30 septembre dès 13 h, les lectures publiques pour tous seront proposées au Club de golf du Transcontinental. Les mots seront à l’honneur sous diverses formes : lettres, paroles de chansons, poésie, théâtre, recettes, prières, romans, etc. Toute la population est invitée à venir partager une lecture qui l’a marquée. Il y aura sur place de la peinture en direct, de la musique et plus encore.