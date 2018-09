Fête des récoltes et rallye familial animé au Manoir seigneurial Fraser

Dans le cadre des Journées de la culture, le Manoir seigneurial Fraser propose une fête des récoltes, qui aura lieu le dimanche 30 septembre de 10h à 16h, au manoir et dans ses jardins, au 32, rue Fraser.

Cette année, un rallye animé destiné aux familles est au programme. En effet, Alice et la bonne ont égaré la fameuse recette de soupe au manoir et elles ont besoin d’aide pour la retrouver. Par ce parcours animé, les familles auront l’occasion de découvrir leur quotidien alimentaire et bien sûr, de gouter à la fameuse soupe. Un atelier de confection de soupe dans un bocal de verre complète l’activité. Les familles sont d’ailleurs invitées à apporter leur bocal de type pot Mason. Cette activité est rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel. Pour informations, composez le 418-867-3906.