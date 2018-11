Le conteur Cédric Landry à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Dans le cadre de la programmation des Grandes Gueules s’épivardent, la Cour de circuit de L’Isle-Verte reçoit le conteur Cédric Landry, le mercredi 3 octobre à 19 h 30.

Originaire des Iles-de-la-Madeleine, Cédric Landry a été bercé dans sa jeunesse par le son des vagues et les histoires de pêches. Il que lorsqu’on s’assoit sur une plage aux iles et qu’on regarde la mer, on ne voit que l’horizon à perte de vue. Ses iles natales sont devenues la source de son inspiration et le terreau fertile de son imagination.

Cédric Landry est un Madelinot installé à Rimouski depuis plus d’une vingtaine d’années, mais qui n'a jamais perdu son attachement pour ses Iles. Improvisateur, comédien, auteur, cinéaste, Cédric n’a pas peur de se mettre au service de l’histoire qu’il souhaite raconter.

Les billets sont disponibles au guichet virtuel lepointdevente.com ou sur la page Facebook Cour de circuit ainsi qu’au Marché des Iles à L’Isle-Verte.