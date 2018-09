Les Amis de l’art soulignent la fin de activités de la saison

Dans le cadre des Journées de la culture, les Amis de l’art tiendront une réception le 30 septembre à la Maison du notaire entre 14h et 17h, afin de souligner la fin des activités saisonnières.

«Cette année encore, plus d’une soixantaine d’artistes et d’artisans ont contribué au succès de la boutique, des salles d’exposition, des ateliers et du camp de jour à la Maison du notaire», note Françoise Bergeron, directrice artistique. Cette activité s’adresse à tous les amateurs d’arts et d’artisanat.

Pour remercier son public, son équipe, ses membres et ses «amis» informels, l’organisme les Amis de l’art accueille quatre artistes qui se produiront en direct, à partir de 14h : Marie-Ève Lépine et Félix Charbonneau créeront l’ambiance sonore avec violon et violoncelle et Geneviève Rioux peindra en direct devant les invités. À 15h, Annie Landreville revisitera le conte qu’elle a créé spécialement pour la Maison du notaire lors de sa résidence au Marathon de la création qui s’est déroulé à Trois-Pistoles, en juillet dernier.

Pendant ces performances, trois entreprises alimentaires artisanales de Trois-Pistoles feront déguster aux visiteurs leur produit vedette : le kombucha des Chants du fleuve, le chai latte de Chaga du Bas et les cupcakes de Louise Gauvin. L’entrée est gratuite pour tous.

Les dons et contributions volontaires récoltés lors de la fête sont toujours bienvenus et serviront à préparer la saison prochaine. Pour plus d’information : [email protected] ou 418-851-1656.