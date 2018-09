Les Livres d’artistes en vedette à Notre-Dame-du-Portage

La biennale de Livres d’artistes au Portage est de retour du 28 au 30 septembre de 10h à 17h, à la salle Gilles-Moreau de la côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage pour une quatrième édition foisonnante. Le vernissage de l’exposition se déroulera le 28 septembre à 17 h.

L’organisme Hétéroclite y présentera plus de 40 œuvres d’artistes québécois et européens, des livres interactifs, fabriqués à la main, pleins de poésie et d’invention. Un rendez-vous incontournable à Notre-Dame-du-Portage durant les Journées de la culture.

L’évènement soulignera cette année la contribution de Guylaine Couture, artiste et designer graphique, dont les livres sont exposés régulièrement en Europe, aux États-Unis et au Québec. Les visiteurs pourront échanger avec l’invitée d’honneur et se familiariser avec son travail lors d’une causerie, qui aura lieu le samedi 29 septembre à 13h30.

On pourra également admirer le livre accordéon géant en forme de train, réalisé par des artistes et des enfants de quatre communautés de la région: L’Isle-Verte, Saint-Arsène, Rivière-du-Loup et Notre-Dame-du-Portage. Ce projet, intitulé «Invitation au voyage», a été réalisé grâce au soutien du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de Rivière-du-Loup.

L’appui du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent permettra quant à lui de continuer de faire rayonner le travail des créateurs du livre d’artiste de notre région par un catalogue, une exposition itinérante qui s’amorce actuellement au Musée du Bas-Saint-Laurent pour circuler ensuite au Québec, de même que par une vidéo d’art sur les livres interactifs. Pour plus d’information : livresdartistesauportage.com