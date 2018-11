Le lauréat du Tremplin Phil Athanase en spectacle à Dégelis

Le Tremplin de Dégelis présente en spectacle le lauréat de la catégorie auteur-compositeur-interprète de la dernière édition du concours, Phil Athanase le 13 octobre à 20 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. Cet évènement s’inscrit dans la programmation des activités soulignant le 20e anniversaire du Tremplin.

En plus de séduire le jury, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, a charmé le public lors de la dernière présentation du concours. Ses chansons «Toute sorte de monde» et «Trois chandelles» ont su toucher les spectateurs et lui ont permis de remporter les honneurs dans sa catégorie. Il revient dans la région présenter son spectacle énergique à saveur folk rock avec des accents country en offrant au public ses compositions et quelques interprétations de grands classiques populaires. Pour l’occasion, Phil sera accompagné d’un de ses musiciens, soit Denis Haché ainsi que de Maurice Deschênes et Dany Provencher, respectivement chef d’orchestre et musicien de l’orchestre du Tremplin.

Récompensé pour sa prestance scénique au Gala de la chanson de Caraquet en 2017 et nominé comme Découverte de l’année au Gala Country 2018, Phil Athanase fait rapidement sa marque dans le monde de la musique. Il a lancé son premier album à l’été 2017. Lors de son passage au Tremplin en mai 2018, en plus de remporter le titre de lauréat de la catégorie auteur-compositeur-interprète, Phil s’est aussi mérité la bourse SODEC de 1 000 $, une participation à l’émission Belle et Bum diffusée sur les ondes de Télé-Québec, la radiodiffusion de l’une de ses chansons sur les ondes des stations de radio du Groupe Simard et une adhésion d’un an à la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Les billets sont en vente au bureau du Tremplin au 418 853-3233.