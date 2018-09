L’appel de candidatures pour rendre hommage aux développeurs culturels est lancé

La Ville de Rivière-du-Loup et sa Commission de la culture et du patrimoine sont présentement en appel de candidatures pour la prochaine présentation des Mentions Cultura. Jusqu’au 12 octobre, les citoyens, organismes et institutions sont conviés à soumettre la candidature de personnes ou de groupes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement culturel louperivois.

Les prestigieuses Mentions Cultura, instituées en 1999, s’accompagnent d’une bourse de 300 $ et sont décernées aux deux ans. Elles sont attribuées à des individus ou groupes qui se distinguent sur la scène artistique, culturelle ou patrimoniale, afin de reconnaitre l’effort et le travail déterminant des acteurs du milieu culturel. Elles se déclinent selon quatre catégories : jeune relève, implication bénévole, projet exceptionnel volet individu et volet groupe ou organisme.

Le formulaire d’inscription, qui présente plus amplement chacune des catégories, est disponible en ligne sur le site de la Ville (Section Ville / Prix et distinctions), de même qu’en version imprimée aux bureaux administratifs du Service loisirs, culture et communautaire situés à la Maison de la culture (67, rue du Rocher - étage mezzanine).

Les gagnants de l’édition 2018 des Mentions Cultura seront connus et dévoilés le 21 novembre. Ces mérites sont l’occasion unique de prendre conscience et reconnaitre le travail considérable des bénévoles, artistes et administrateurs qui ont animé la vie culturelle au cours des années 2017 et 2018.

Outre l’obtention d’une Mention et d’une bourse, les récipiendaires verront par ailleurs leur nom inscrit pour la postérité à l’entrée du foyer d’exposition de la Maison de la culture, de même que sur l’un des tableaux d’honneur du Parc du Campus-et-de-la-Cité, lors de la prochaine mise à jour.