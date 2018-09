Regards photographiques sur le conte

Une exposition photographique intitulée «Regards photographiques sur la parole conteuse et l’esprit des lieux» devait prendre place du 20 septembre au 7 octobre sur le site du parc de l’église de Trois-Pistoles. En raison d'acte de vandalisme, le vernissage a été déplacé à la salle Vézina, au sous-sol de l'église de Trois-Pistoles, le 22 septembre.

L'exposition, quant à elle, se déplacera à la brasserie Le Caveau à Trois-Pistoles du 24 septembre au 7 octobre. Trois photographes, Raymond Beaudry, Michel Dompierre et Valérie Simone Lavoie, qui ont fréquenté le Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles, le Rendez-vous des Grandes Gueules, présentent leur regard singulier à partir d’une vingtaine de photographies qui traduisent des moments signifiants du festival. Une rencontre avec les photographes est prévue le de 16h à 17h. Les portes de la salle ouvriront à 14h le 22 septembre.

Le but du projet est de susciter auprès de la population locale, par le regard des photographes, un plus grand intérêt et une sensibilité accrue pour l’art de la parole, du récit et du patrimoine vivant.

L’exposition contient cinq tableaux de la parole conteuse et l’esprit des lieux avec une thématique pour chacun des tableaux: l’esprit des lieux, le regard, l’émotion, le mouvement et le public. Un texte accompagne chacune des thématiques pour signifier un point de vue sur l’arrêt de l’image.

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à la subvention obtenue de l’Entente de développement culturel de la Ville de Trois-Pistoles et du ministère de la Culture et des Communications. Le projet a reçu l’appui des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant en tant qu’organisme fiduciaire.