Concert des professeurs de l’ÉMAC

Tous les professeurs de l’École de musique Alain-Caron convient la population à un grand concert le 21 octobre à 14 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, où ils mettront leur talent et leur passion en commun pour présenter en duos, en trios et dans de grands ensembles, un répertoire recherché de musique classique et populaire.

Le piano, le violon, l’accordéon, la flute, le violoncelle, la guitare, les percussions et plusieurs autres instruments seront à l’honneur. Ce concert se terminera en apothéose alors que plus de cinquante musiciens seront sur scène dont les choristes de l’Ensemble vocal Rythmick pour interpréter des grands succès de Vangelis. Les billets sont en vente au Centre culturel Berger ou à l’École de musique Alain-Caron.