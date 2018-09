Arthur L’aventurier s’arrête à Rivière-du-Loup

Avec en tête de merveilleux souvenirs de ses périples en Afrique et au Costa Rica, Arthur L’aventurier revient au Canada afin de parcourir les magnifiques montagnes Rocheuses. Arthur raconte son expédition avec un album et un superbe film : Arthur L’aventurier à la découverte des Rocheuses.

Le voyageur préféré des enfants invite également les jeunes familles à vivre cette aventure avec lui en spectacle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 30 septembre à 14 h.

Lors de son séjour, il rencontre son ami Tom le cowboy qui le guide à travers les hauts sommets des montagnes enneigées, les lacs majestueux de couleur turquoise et les grottes. Tom l’initie également à la vie sur un ranch et aux randonnées à cheval dans les Rocheuses. En images et en chansons, les jeunes familles découvrent le mode de vie du grizzly, de la chèvre de montagne, du mouflon et de plusieurs autres espèces animales. Sur scène, Arthur est accompagné de Tom le cowboy et ils offrent le récit de ce superbe voyage avec des images époustouflantes ainsi que des chansons entrainantes. Des épisodes de la première saison de la série «Les trésors d’Arthur L’aventurier», diffusés sur le site web de Radio-Canada, ont d’ailleurs été tournés au parc du Bic.