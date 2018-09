Il y aura un sixième Festival d’accordéon à Dégelis

Camille Ouellet, coordonnateur du Festival d’accordéon de Dégelis, a confirmé qu’il y aura une sixième édition en 2019. «Nous avons doublé notre objectif monétaire», a souligné M. Ouellet.

La 5e édition a été présentée les 4 et 5 aout dernier. À nouveau cette année, cet évènement a regroupé plus de 60 participants, dont une vingtaine d’accordéonistes professionnels. Comme nouveauté en 2018, le Festival a fait une place aux chanteurs et chanteuses de même qu’aux joueurs d’harmonica.

Qualifié de grand succès par le coordonnateur, le Festival d’accordéon a également attiré plus de 300 personnes. Il est organisé par les Chevaliers de Colomb Conseil 10068 des Frontières. En 2018, c’est Thérèse Lévesque-Soucy, une joueuse d’accordéon de Dégelis, qui a été choisie comme présidente d’honneur.

Camille Ouellet et les Chevaliers de Colomb remercient les participants et les amateurs de musique traditionnelle qui ont supporté le 5e Festival d’accordéon de Dégelis. L’un des objectifs poursuivis par le comité organisateur est de faire connaitre cet instrument qui nous vient de la France mais adapté au fil des ans au besoin des musiciens québécois.