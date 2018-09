Retour sur les activités de Voir à L’Est

Rendez-vous jeudi le 13 septembre à 17h pour un 5 à 7 au Manoir Fraser afin de profiter une dernière fois d’une visite de l’exposition «Mon Manoir à moi…» composées d’installations, sculptures, photographies, peintures et dessins regroupant 15 artistes de Voir à l’Est – art contemporain.

Ce sera l’occasion de rencontres et échanges avec des artistes du regroupement et de visualiser des constats des quatre ateliers familiaux qui ont été proposés tout au long de l’été. Le public pourra également revivre les péripéties de voyages de la 2e édition des Flâneurs sur la route avec le départ de Rivière-du-Loup et les haltes de Kamouraska, Trois-Pistoles et Amqui. L’accès aux expositions et activités de Voir à l’Est est gratuit.

Pour information composez le 418 867-3906.