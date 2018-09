Aurore, un groupe original à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Le quatuor Aurore, de la ville de Québec, fait un saut à la Cour de circuit de L’Isle-Verte le samedi 15 septembre, dans le cadre de sa tournée québécoise intitulée «En si peu de temps».

Formé d’Émile Vigneault (guitare), Philippe Bourque (piano et voix), Louis-Solem Pérot (violoncelle) et Catherine Mailloux (violon et voix), Aurore interprètera de ses compositions et offrira aussi au public des bijoux de la chanson québécoise et française.

Le groupe offre un répertoire axé sur les chansons à texte aux arrangements orchestraux classiques et aux rythmes parfois progressifs. Les billets sont en vente au Marché des Îles ou au guichet virtuel lepointdevente.com. Ce concert s’inscrit dans la programmation 2018 élaborée par l’équipe de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte.