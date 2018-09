Kourage en spectacle en plein air

Grand gagnant de la catégorie auteur-compositeur-interprète du Tremplin de Dégelis 2017, invité à l'émission Belle et Bum sur les ondes de Télé-Québec en février dernier, mais avant tout artiste troublé et déchiré par ses innombrables ruptures amoureuses: Kourage présentera au public louperivois un spectacle complet.

Parce que les grandes salles de spectacle hantent son quotidien, l'organisation des Sparages musicaux a négocié une prestation dans un lieu, peut-être le seul, où Kourage se sent bien: chez lui, c'est-à-dire devant sa tente-roulotte, stationnée au Parc de la Pointe de Rivière-du-Loup.

C'est dans le dernier stationnement de la rue Mackay Est, juste avant la boucle, que l'invitation est lancée, le 7 septembre. Le bar de Sparages sera sur place et le lieu sera accessible dès 18h, pour un piquenique festif avant le spectacle. La prestation de Kourage et de ses musiciens-confidents commencera vers 19h30. Les billets sont actuellement en prévente au sparages.org, ou en argent comptant au Musée du Bas-Saint-Laurent et au Café du Clocher de Rivière-du-Loup.

Les Sparages Musicaux est un projet de diffusion d’artistes musicaux professionnels de la relève de l'organisme Sparages.