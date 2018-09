Chanteurs recherchés pour Propulse ta voix

Le concours de chant Propulse ta voix est de retour au Camp musical Saint-Alexandre pour une 6e année. Les quatre «coachs» retenus cette année sont Nancy Dumais et Francis Gallant, qui faisaient partie de la dernière présentation de Trois-Pistoles en chansons, ainsi que William Deslauriers et Audrey Gagnon, des anciens participants de Star Académie.

L’organisateur de Propulse ta voix, Éric Côté, souhaite cette année atteindre les 90 inscriptions au concours. La période d’inscriptions débutait le 6 septembre et se terminera le 21 octobre. Aucun démo n’est requis, les 90 premières inscriptions seront automatiquement choisies pour participer aux auditions à l’aveugle qui se dérouleront les 27 et 28 octobre. Si l’un des «coachs» active son gyrophare pendant la prestation de l’un des chanteurs, ce dernier sera choisi en tant que finaliste de Propulse ta voix.

«Des gens de tous les âges sont choisis chaque année. C’est ce mélange qui fait la beauté de Propulse ta voix, et qui crée les échanges entre les participants. Personne ne sait à l’avance qui va se présenter (…) On a observé une petite baisse de chanteurs de la région. Je les invite à s’inscrire, on a tellement de talent au Bas-Saint-Laurent!», soutient l’organisateur, Éric Côté.

Une quarantaine de participants seront ainsi retenus et suivront une formation de quatre heures avec leur «coach», le 9 novembre. Les quarts de finale auront lieu le 10 novembre, et la demi-finale ainsi que la finale sont prévues le 11 novembre. Le grand gagnant de Propulse ta voix 2018 remportera une bourse de 1 000$ remise par la Caisse Desjardins des Champs et des Bois de Saint-Alexandre. Les 2e et 3e positions recevront respectivement des bourses de 300$ et 200$ remises par Olivier Kamouraska Chrysler. Il est possible de s’inscrire au concours au www.canalartistes.com.