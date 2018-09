Activités à la Bibliothèque Françoise-Bédard : c’est reparti

La programmation automnale de la Bibliothèque Françoise-Bédard vient tout juste de sortir. Les petits et grands auront droit à divers ateliers et une panoplie d’animations pour les divertir cet automne à Rivière-du-Loup.

Le samedi 8 septembre à 10 h, c’est la fête de clôture du Club de lecture d’été Desjardins. Pour souligner les efforts estivaux des jeunes lecteurs, la bibliothèque a invité l’enquêtrice Shirley Comes. Avec l’aide des enfants, elle mènera une enquête sur les fées.

Le 3e jeudi du mois à 19 h, des conférences sont offertes sur différents sujets. Le 20 septembre, les parents, enseignants et intervenants sont invités à la conférence «Jeunes connectés, parents informés» donnée par une spécialiste de la cyberdépendance : Cathy Tétreault. Cette auteure et conférencière émérite est régulièrement invitée par les médias québécois pour commenter l’actualité liée à ses champs d’expertise.

Dès le 10 septembre, il y aura du scrabble Duplicate tous les lundis à 14 h et du scrabble simple le dernier dimanche du mois à 13 h. On se présente à la biblio avec son propre jeu.

HEURE DU CONTE

Marie-Soleil et Bob ont hâte de revoir leurs amis de l’heure du conte en pyjama. Débutant le 5 octobre, c’est un rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi à 18 h 30 pendant 10 semaines pour les 3 à 5 ans et leurs parents.

ATELIERS INFORMATIQUES

Les ateliers d’informatique débutent avec une initiation à Facebook le jeudi 27 septembre à 10 h. Il y aura aussi des ateliers d’informatique pour débutant, ainsi que sur les tablettes et téléphones intelligents (pour débutants et intermédiaires) plus tard en octobre. L’inscription est obligatoire.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Le samedi 29 septembre, les mots seront à l’honneur toute la journée à la bibliothèque. À partir de 10 h, le Comité de sauvegarde de l’église Saint-François proposera des jeux de mots sur les expressions d’origine religieuse. Puis de 14 h à 15 h, ce sera au tour de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup d’animer la journée avec une dictée pour adulte et une pour jeune (12 à 17 ans). Les gagnants (3 dans chaque catégorie) repartiront avec des prix tels qu’une recherche généalogique gratuite ou les toutes dernières éditions des dictionnaires Larousse et Le Robert.

Pour information et inscription, il suffit de téléphoner au 418 862-4252 ou de venir sur place. La programmation complète est disponible à la bibliothèque, sur notre page Web (villerdl.ca) et sur notre page Facebook.