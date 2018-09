Septembre rime avec voyage et culture à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

En septembre, la Ville de Trois-Pistoles propose une série de conférences sur la thématique «Ouverture sur le monde» afin de vous faire voyager, tout en profitant du confort de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours.

Une incursion dans la culture amérindienne sera aussi proposée grâce à la présence de quatre comédiens issus des Productions Ondinnok, dont l’auteur Dave Jennis, le 13 septembre. Une exposition des peintures de Pascale-Jeanne Meunier est aussi présentée à la bibliothèque en septembre et octobre aux heures d’ouverture.

CONFÉRENCES

L’Algérie sera abordée le 17 septembre à 18 h 30 avec Abdelhakim Sekour. Il fera découvrir son Algérie natale, qu’il a quittée en 2011 pour poursuivre une maitrise en génie biomédical à Montréal. Maintenant résident de Saint-Mathieu-de-Rioux depuis trois ans, il est copropriétaire avec son épouse Virginie Chénard du restaurant du Vieux Couvant.

La dernière conférence portera sur l’ile de La Réunion, le Maroc et le Grand Nord québécois le 21 septembre à 18 h 30, avec Alexandre April. Lui et sa petite famille ont un parcours insolite. Ce petit fils, issu de la lignée des «siffleux» de Saint-Éloi, convie la population à une présentation relatant différentes étapes d’une existence peu conforme. Depuis ses premières incursions dans l’Ouest canadien, le conférencier emmènera le public au cœur de l’Amérique centrale, où il a voyagé en plusieurs occasions étudier l’écologie tropicale, puis en Europe où il a voyagé, étudié et travaillé. Son parcours l’a mené dans le Nord du Québec, chez les Cris de Chisasibi et chez les Inuits de Salluit où il a enseigné, à l’ile de La Réunion, où il a été philosophe en tablier, père au foyer et a démarré dans le domaine de l’illustration. Le Maroc et le Japon sont aussi prévus à l’horaire.

RENCONTRE D’AUTEUR

Une rencontre d’auteur et de comédien des Productions Ondinnok, se déroulera le 13 septembre, dès 19 h à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours. Originaire de Trois-Pistoles, né d’une mère Québécoise et d’un père autochtone de la Première Nation Malécite de Viger, Dave Jenniss est directeur artistique du théâtre Ondinnok de Montréal depuis mars 2017. Il est aussi comédien, auteur de théâtre et scénariste. Actuellement en création pour sa prochaine pièce de théâtre, «La Cendre de ses os», il profitera de l’occasion pour rencontrer la population et lire quelques extraits. Trois comédiens l’accompagneront pour échanger sur l’œuvre en cours de création.