Le Rendez-vous des Grandes Gueules aux couleurs de l’Acadie

Le Rendez-vous des Grandes Gueules sera présenté du 2 au 7 octobre prochain à Trois-Pistoles. Cette année, on déroule le tapis aux couleurs de l’Acadie avec notamment la grande écrivaine acadienne Antonine Maillet. Cette 22e édition revêtira une ambiance toute particulière de cette culture riche et fière.

«L’Amuse-Gueule recevra trois commères de haut niveau avec la projection du film Les Gossipeuses de Phil Comeau en introduction le mercredi 3 octobre à 17 h à la Forge à Bérubé. Le vendredi 5 octobre, nous aurons la chance d’accueillir Antonine Maillet au Café de la parlure accompagnée de Claude La Charité et quelques autres artistes des mots», a mentionné Maurice Vaney, président. Cette plongée complète dans les courants acadiens se fera le samedi soir à La Veillée acadienne à l’école secondaire de Trois-Pistoles en compagnie de Clara Dugas, Cédric Landry et Stéphane Maddix Albert.

«Le cœur du festival, c’est à Trois-Pistoles», a souligné M. Vaney. Il faisait ainsi référence à la nouvelle tradition de l’évènement qui envoie des conteurs s’épivarder aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent dans des spectacles présentés dans 16 lieux de diffusions différents de Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Félicité, en passant par Saint-Médard et Rivière-du-Loup.

En tout 40 conteurs et conteuses, environ 10 de plus que pour l’édition précédente, participent au Rendez-vous des Grandes Gueules en 2018 dont près de 30 seront en prestation à Trois-Pistoles. Comme l’an dernier, 13 spectacles font partie de la programmation en sol pistolois. À certains moments, la Forge à Bérubé peut accueillir plus de 200 personnes pour une moyenne de près de 150 spectateurs environ.

L’horaire se décline comme d’habitude : la soirée d’ouverture le jeudi 4 octobre, la Veillée de la francophonie le vendredi 5, la Grande Veillée du conte le samedi, le Concours national de la plus grande menterie et la soirée de clôture le dimanche 7 octobre. À noter que la soirée Casse-Gueule offre la mise en bouche du rendez-vous le mercredi 3 octobre, de type micro-ouvert avec folie et poésie.

Simon Gauthier, un habitué du festival avec son monde merveilleux, sera l’hôte de la soirée d’ouverture le jeudi 4 octobre. Samedi et dimanche, nous pourrons entendre entre autres Pascal Mitsuru Guéran du Japon et Jeanne Ferron de la France nous raconter une histoire de leur pays. Francis Désilets clôturera la 22e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules.

Le jeudi, en 5 à 7 au Caveau des Trois-Pistoles, il y aura le lancement d’un livre-CD de la maison d’édition Planète rebelle : Nouvelle Vague, Contes contemporains. Deux randonnées contées s’offriront à vous samedi le 6 octobre, l’une aux abords de la batture à L’Isle-Verte en compagnie de Patrick Dubois et la seconde sur le terrain de Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Rioux avec Marie-Anne Dubé.

Toute l’équipe des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles vous attend en grand nombre. Les détails de la programmation sont disponibles sur le site web compagnonspatrimoine.com. Les billets des spectacles à Trois-Pistoles sont en vente en ligne sur lepointdevente.com.