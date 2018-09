Rivière-du-Loup en spectacles présente sa nouvelle programmation

Rivière-du-Loup en spectacles a dévoilé le 5 septembre sa programmation de spectacles pour l’année à venir. Jusqu’en juin 2019, environ 75 spectacles en tout genre seront proposés en majorité au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Une nouvelle tangente a aussi été prise par l’organisation, qui souhaite se coller sur les tendances musicales pour inviter les artistes au Cabaret des mauvaises habitudes.

«On veut être proche de ce qui se passe en ce moment. On programme au fur et à mesure. On sait que la clientèle qui vient aux Shows du Garage et au Cabaret des mauvaises habitudes prend ses informations sur notre site internet et sur Facebook (…) On demande aux gens de venir voir de temps en temps parce qu’il va y avoir des nouveautés», explique le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Pierre Levesque. Ce dernier souhaite que les spectateurs fassent de belles découvertes et développent ainsi leur gout du spectacle.

Pour ces deux formules on attend à la visite de Grimskunk le 6 septembre, de Galaxie le 29 septembre, de l’humoriste Daniel Grenier le 6 octobre, de Dumas le 20 octobre, de Tire le Coyote le 2 novembre, d’Hubert Lenoir le 20 décembre, de Lisa Leblanc le 12 décembre, de Philippe Brach le 19 avril et d’Ariane Moffatt le 26 avril.

DE GRANDS NOMS

Le Centre culturel Berger accueillera également des grandes pointures musicales, telles que Jean-Pierre Ferland (22 septembre), Paul Daraiche (5 octobre), Irvin Blais (15 novembre), Sylvain Cossette (7 décembre), Marc Dupré (26 janvier), Zachary Richard (2 mai) et Michel Fugain (2 février) ou encore Les Violons du Roy (14 septembre). Des productions à grand déploiement seront également présentées, dont Starmania, un spectacle présenté par Québec Issime (22 mars), et la comédie musicale Amsterdam, d’après l’œuvre des Jacques Brel (27 avril). Les amateurs de musique classique ne seront pas en reste avec la venue du quatuor de chant Tocadéo (12 octobre), un concert à l’église Saint-Patrice unissant saxophone et orgue avec Sophie Poulin de Courval et Jacques Boucher (1er novembre), le concert du quatuor Saint-Germain qui propose une incursion dans le monde de Beethoven (24 janvier) et un hommage au pianiste jazz Oscar Peterson (18 avril).

HUMOUR

Les spectacles d’humour prévus cette année rempliront à coup sur la salle du Centre culturel Berger, notamment grâce à la présence de Boucar Diouf (27 octobre), Laurent Paquin (17 novembre), Jérémy Demay (18 janvier), François Massicotte (1er février) et P-A Méthot (31 mai et 1er juin). Les amateurs d’humour un peu plus piquant et décapant pourront assister aux spectacles de Pierre Hébert (13 octobre), Yves P. Pelletier (1er décembre), Katherine Levac (23 mars), Jean-Claude Gélinas (29 mars), les Denis Drolet (13 avril), ainsi que Mariana Mazza (9 mai). On note aussi la présence de Messmer (10 novembre) et de Fred Pellerin (14 et 15 juin), dans la catégorie des spectacles de variété.

FAMILLE

Six sorties familiales sont prévues à l’horaire, notamment avec Arthur L’Aventurier (30 septembre), la Fanfare fanfaronne (2 décembre), Kalimba, la chanteuse-percussionniste (13 janvier) et Tendre, un duo humoristique (28 avril). La troupe de danse acrobatique et urbaine MARVEL se déplacera au Centre culturel le 28 octobre. Les clowns exubérants du duo Kombini, inspiré du jeu clownesque russe termineront cette partie de la programmation le 9 février.

La série des Grands explorateurs, de même que les Soirées juste pour rire, qui permettent de découvrir des humoristes de la relève seront également de retour cette année. Le nouveau président du conseil d’administration de Rivière-du-Loup en spectacles, Christian Pomerleau, a tenu à souligner le travail de l’équipe en place, qui a permis d’attirer de grands noms à Rivière-du-Loup dans le cadre de cette programmation culturelle, dans une infrastructure hors du commun qu’est le Centre culturel Berger.

Tous les détails de la programmation, les prix et les heures des spectacles sont disponibles au rdlenspectacles.com ou au 418-867-6666.