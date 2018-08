Un hommage à Félix Leclerc à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Dans le cadre d’une tournée provinciale du Québec maritime, André Thériault s’arrête à la Cour de circuit de L’Isle-Verte le vendredi 31 aout, à 19 h 30, pour y présenter son spectacle Le Tour des iles, un hommage au grand Félix Leclerc.

S’accompagnant de sa guitare, il interprètera avec douceur et couleur les plus grands succès du géant de la chanson québécoise. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les nostalgiques du «Petit Bonheur» ou du « Tour de l’Ile».

Amoureux de la chanson, interprète, musicien d’expérience, comédien et animateur, André Thériault a présenté de nombreux spectacles au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Nunavut, à Terre-Neuve, en Ontario et dans l’Ouest canadien. À travers son parcours, il a poli, pièce par pièce, une diversité impressionnante d’extraits des répertoires rassembleurs des grands chansonniers du Québec. Depuis 2008, il a présenté plus d’une centaine de concerts entièrement dédiés aux chansons de Félix Leclerc.

Les billets seront en vente au Marché des Iles ou au guichet virtuel lepointdevente.com. Ce concert s’inscrit dans la programmation 2018 élaborée par l’équipe de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte.