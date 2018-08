Un après-midi spécial à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

Pour sa dernière activité musicale de la saison, la Chapelle au Pied-du-Lac invite la population à un mini-gala folklorique avec Éric Boucher, Mario Levesque et leurs invités le samedi 25 aout dès 13 h.

Cet après-midi de musique folklorique et de danse en ligne est offert par Éric Boucher et plus de 10 autres musiciens. Accordéons, guitares et pianos s’accorderont pour présenter un répertoire de pièces qui entraineront les spectateurs vers la danse et le plaisir d’entendre une musique traditionnelle enlevante. Les accordéonistes et violonistes amateurs sont invités à se joindre à cette prestation. Ce spectacle est organisé par Jocelyne Lavoie.

Une épluchette de blé d’inde sera offerte sur place à partir de 15 h ainsi qu’un souper spaghetti à partir de 17 h 30. Le cout pour le souper est de 12 $. Pour toute information supplémentaire ou inscription, il est possible de communiquer avec Ruth Lepage au 418 955-9889 ou à [email protected]