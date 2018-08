Les empreintes du Manoir Fraser

Dans le cadre des Ateliers pour la famille de l’évènement Mon Manoir à moi… du regroupement Voir à l’Est – art contemporain se tenant au Manoir Fraser cet été, l’artiste Michel Asselin propose au grand public un atelier d’initiation à la technique d’impression par frottage le 25 aout à 14 h.

Au cours de cet atelier, les participants pourront s’initier à la technique du frottis en inventoriant différentes textures du Manoir à l’aide de papier déposé sur celles-ci et de crayon plomb, cire ou pastel qu’on frotte sur la surface. Cet atelier de création guidé, intitulé les empreintes du Manoir, permettra aux participants de réaliser une œuvre inspirée du Manoir et ses environs. Les participants pourront repartir avec leurs créations.

Michel Asselin a enseigné au Cégep de Rivière-du-Loup au département des Arts pendant plus de 30 années. Maintenant retraité, il s’implique encore dans le milieu culturel par ses associations avec le Musée, la municipalité et le regroupement d’artistes de Voir à l’Est.

Depuis 1970, ses dessins, peintures, photographies numériques et performances montrent un questionnement constant du quotidien à travers les êtres, les objets et l’environnement. On a pu voir ses œuvres figuratives dans le cadre d’expositions, individuelles ou de groupes au Québec. Pour information et inscription : 418-867-3906