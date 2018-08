The Tennessee Two en spectacle à l’église de Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles s’associe à la Fabrique Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles pour vous offrir cette année, un deuxième spectacle intitulé : Rencontre intime avec Johnny Cash, le 26 aout à 14 h à l’église de Trois-Pistoles.

Le duo musical rimouskois The Tennessee Two propose un spectacle inédit à la mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash. Bien plus qu’un simple spectacle-hommage, c’est un spectacle original qui se veut à la fois intimiste et anecdotique en lien avec la vie du chanteur mythique folk-country.

À travers une ambiance intime et chaleureuse, The Tennessee Two (Mario Dubé et Luc LeBlanc) interprètent les plus grands succès de la carrière de Johnny Cash, mais aussi certaines des plus belles chansons tirées de la collection « American Recording » parues peu de temps avant sa mort.

À ce jour, le spectacle a été offert dans plusieurs endroits du Québec du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Les billets sont en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et au Presbytère de Trois-Pistoles ou pour information, on appelle le 418-851-4031. Nouveauté cette année, il est possible de se procurer des billets en ligne sur le site web lepointdevente.com