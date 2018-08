That's all Folk en spectacle à Rivière-du-Loup

Dans le cadre des mercredis shows de La Goélette est présenté That's all Folk, le 15 aout à 20 h. Le spectacle aura lieu en plein air à La Goélette à Rivière-du-Loup.

Si le mauvais temps est de la partie, le concert se tiendra sur la scène du Centre Culturel Berger à Rivière-du-Loup, en formule cabaret. C’est l’époque des années 1960 qui sera recréée sur scène.

That's all Folk, ce sont quatre musiciens et chanteurs: Michel Hénault, Régis Savard, Sylvie Belzile et Réal Chouinard, ces deux derniers étant originaires du Bas-St-Laurent, qui interprètent des grands succès de la musique folk. Une performance musicale authentique où l'énergie transporte les gens, en toute convivialité, dans un univers riche en émotions.