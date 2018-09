Atelier d’art action au Manoir Fraser

Dans le cadre des Ateliers pour la famille de l’évènement «Mon manoir à moi…» du regroupement Voir à l’Est – art contemporain se tenant au Manoir Fraser cet été, Guillaume Dufour Morin propose au grand public un atelier d’initiation à l’art action, qui aura lieu au Manoir le 11 aout à partir de 14 h.

Au cours de cet atelier, les participants pourront s’initier en pratique à cette forme incontournable de l’art contemporain, souvent méconnue par le grand public, par la création de performances en groupe d’après des énoncés performatifs. Cet atelier de création guidé, intitulé «Touristes, trop touristes», permettra aux participants de réaliser une visite singulière et ludique du Manoir Fraser à travers l’expérimentation du cliché humoristique du touriste indiscret.

À PROPOS

Guillaume Dufour Morin est un artiste en arts visuels vivant à Rimouski. Sa pratique interdisciplinaire allie l’art action à la création littéraire conceptuelle. La réinterprétation du patrimoine est une des pierres angulaires de sa démarche. Depuis 2016, il a réalisé plus d’une dizaine de formations au Québec, en Ontario et en Inde. L’activité est gratuite. Information et inscription, composez le 418-867-3906.