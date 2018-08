Regards d’artistes sur Venise à Saint-André-de-Kamouraska

C’est à l’initiative de José Duclos que s’est formé un groupe de huit artistes en art visuel désirant s’imprégner de la culture, dessiner et peindre lors d’un séjour de création qui a eu lieu en septembre 2017 à Venise. L’exposition est présentée du 4 au 30 aout de 10 h à 17 h à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska.

Le groupe Scarabocchio s’est émerveillé devant la sérénissime et en a extrait ses impressions : édifices, monuments et places publiques, canaux, rues étroites et mystérieuses d’où surgissent parfois des personnages masqués. Dans le cadre de cette exposition, les voyageurs vous ouvrent aussi bien leurs carnets de croquis réalisés sur place que les œuvres qui ont émergé à la suite de cet inspirant séjour vénitien. Les œuvres sont présentées sur divers médiums, tels que l’acrylique, aquarelle, broderie d’art, dessin et gravure.