Activités du mois d’aout au Portage

Cinq activités tout en musique, en tradition et en nature sont offertes au Portage pour le mois d’aout.

Il y aura deux concerts du couchant. Le 1 aout, Frédéric Gagnon, un jeune pianiste compositeur et interprète, sera en vedette à 19 h 30 à la place de l’église. Puis le 11 aout, Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger, saxophoniste et clarinettiste bien connus dans la région, donneront un concert sous les étoiles derrière le presbytère à 20 h. Ces deux activités sont gratuites.

Le lendemain, 12 aout, à 11 h à l’École de l’Anse aura lieu la criée de Mgr de St-Vallier. C’est une reprise de la tradition de la criée qui permettait de vendre à l’encan les biens apportés par les paroissiens pour supporter la paroisse.

Jeudi le 23 aout à 17 h, à l’École de l’Anse, Pierre-Étienne d’Amours animera un 5 à 7 dans les roses sauvages pour les découvrir davantage. De plus, un petit breuvage à base d’églantier sera servi au cout de 3$ pour les membres de Patrimoine et Culture et 5$ pour les non-membres.

Et finalement, dimanche le 26 aout à 10 h, à l’École de l’Anse, une sortie aux champignons aura lieu avec Denis Labonté, une activité très appréciée à 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres.

Pour toutes ces activités, de l’information est disponible sur la page facebook de Patrimoine et Culture ou au (418) 862 3995