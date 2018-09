La 22e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules approche

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles sont fiers de vous annoncer que la 22e présentation du Rendez-vous des Grandes Gueules se tiendra du 2 au 7 octobre.

Plus d’une quinzaine d’évènements seront offerts sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. De Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Félicité, en passant par Saint-Cyprien et Saint-Médard, le Rendez-vous s’épivarde est une occasion rêvée pour découvrir la région à travers le conte.

Depuis deux décennies, c’est à Trois-Pistoles, à la Forge à Bérubé que se trouvent le cœur et l’esprit du festival. La soirée Casse-Gueule, de type micro-ouverte, est ce moment où l’art de la parole laisse aller ses déclinaisons variées. Mêlant les genres, cette scène accueille les artistes du conte, du slam et de la poésie. Cette soirée colorée aura lieu le mercredi 3 octobre à 20 h. Le spectacle d’ouverture marque évidemment le début du Rendez-vous des Grandes Gueules. Présentant une création particulière, l’art du conte se dévoilera dans toute sa splendeur lors de ce spectacle unique le jeudi 4 octobre à 20 h.

La traditionnelle Veillée de la francophonie est une soirée en collectif qui se tiendra le vendredi 5 octobre à 20 h. Six artistes du festival se partageront la scène pour présenter de courtes histoires qui feront voyager les spectateurs d’un imaginaire à l’autre. L’incontournable Grande Veillée du conte aura lieu le samedi 6 octobre à 20 h. Le dimanche 7 octobre à 11 h, c’est le fameux Concours national de la plus grande menterie. La relève s’essaie devant public, c’est le moment de débusquer les futures perles du conte. Pour terminer en beauté cette rencontre, le spectacle de clôture anime la Forge en soirée également le 7 octobre. Évènement d’envergure, digne d’une grande finale, cette soirée est aussi le moment pendant lequel est remis le prix Jocelyn Bérubé du conte.

En cette première année, le Rendez-vous des Grandes Gueules célèbrera le patrimoine vivant de l’Acadie avec, entre autres activités, une Soirée acadienne le samedi 6 octobre à 20 h 30.

Un incontournable dans la région, le festival de contes et récits de la francophonie présente plus d’une trentaine de conteuses et conteurs venus de diverses régions du monde pour vous partager leur imaginaire. Le Rendez-vous des Grandes Gueules, c’est plus de quarante spectacles et activités où foisonnent la parole, les histoires et les chimères.