Un concert d’improvisation au violon de Malcolm Goldstein à L’Isle-Verte

Le compositeur et violoniste de renom Malcolm Goldstein offrira un concert solo de violon dans l’espace de l’église de L’Isle-Verte le jeudi 9 aout à 19 h.

Né en 1936 à Brooklyn, dans l’état de New-York, Malcolm Goldstein a composé des œuvres de musique de chambre et électroacoustiques qui ont été présentées partout dans le monde.

Ses improvisations, qu’il appelle «soundings», réinventent le jeu du violon en dépassant les limites plus conventionnelles et plus convenues de l’instrument et il révèle de nouvelles dimensions de l’expression musicale. Il se laisse inspiré par l’espace dans lequel il joue et ce sera sans doute tout un plaisir de l’entendre réagir et interagir avec les qualités acoustiques exceptionnelles de l’église de L’Isle-Verte.

Ce concert est réalisé en collaboration avec Tour de bras, les Concerts aux Iles du Bic et le Cœur de L’Isle-Verte. Une contribution volontaire est recommandée.