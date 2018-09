Damien Robitaille en spectacle à la Goélette de Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète coloré Damien Robitaille viendra faire danser et chanter Rivière-du-Loup le 25 juillet à 20 h dans le cadre des Mercredis Shows de la Goélette, lors d’un spectacle estival en plein air.

Faisant suite à sa tournée «Univers Parallèles», Damien Robitaille propose une version plus intime de son spectacle, et ne manquera pas de faire rire les spectateurs au passage. En trio avec Marie-Christine Depestre aux voix et Fabienne Gilbert à la basse et aux voix, le public aura droit à de magnifiques harmonies vocales.

En cas de mauvais temps, le tout se transportera sur la scène du Centre culturel Berger, en formule cabaret. La première partie de Damien Robitaille sera assurée par l’auteure-compositrice-interprète de Rimouski, Véronique Bilodeau, la toute première artiste en résidence du Centre culturel Berger.

Toutes les informations concernant ce spectacle sont disponibles au www.rdlenspectacles.com ou au 418-867-6666.