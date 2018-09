Une foule d’activités à l’église anglicane St-Bartholomew

Les 4 et 5 aout prochain, des activités gratuites auront lieu à l’église anglicane St-Bartholomew située au 15, rue du Domaine. Animation théâtrale, conférence et thé musical seront au programme.

Samedi, dès 10 h, venez rencontrer le révérend-fantôme du site de l’église St-Bartholomew. Ce personnage sympathique et attachant, sera sur place pour raconter aux visiteurs l’histoire de l’église et du cimetière qui est le plus ancien lieu de culte non-catholique de tout l’Est-du-Québec.

Puis, en après-midi, à 14 h, un thé-conférence ayant pour thème : La Rivière-du-Loup et ses chutes, est au programme. L’ingénieur forestier et auteur Georges Pelletier et sa conjointe Lynda Dionne présenteront le rôle important de ce cours d’eau dans le cadre de vie de ses riverains. Durant leur conférence, ils mettront en lumière l’impact direct qu’a eu la Rivière-du-Loup sur l’occupation du territoire et sur le développement de la ville.

Dimanche, de 14 h à 15 h, la population est invitée à un thé musical, en compagnie de la violoncelliste Nathalie Giguère, musicienne professionnelle et enseignante en musique à l’ÉMAC. Lors de ce thé musical, elle interprétera des classiques populaires d’époques variées.

Les activités sont gratuites et auront lieu beau temps, mauvais temps. Pour informations, composez le 418 867-3906.