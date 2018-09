Atelier familial d’initiation au métier d’architecte au Manoir Fraser

Dans le cadre de l’exposition «Mon Manoir à moi» du regroupement Voir à l’est de Rivière-du-Loup, l’artiste multidisciplinaire Dory’s Tremblay propose un atelier d’initiation au métier d’architecte pour un jeune public accompagné d’un parent samedi le 28 juillet 2018 à 14h, au Manoir Fraser (32, rue Fraser).

Au cours de cette activité, les jeunes participant(e)s pourront découvrir et explorer les techniques et outils qu’utilisaient les architectes dans leur métier et ce bien avant l’arrivée des ordinateurs. Dans cet atelier, les jeunes et futurs architectes d’un jour pourront laisser aller leur imaginaire et créer eux-mêmes leur propre château en 2 ou 3 dimensions.

L’activité est gratuite. Pour information et inscription, composez le 418-867-3906.