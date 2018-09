Nouvelle exposition à Saint-André-de-Kamouraska

La population est invitée au vernissage de Francine Vernac et Jean-Thomas Bédard à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt à Saint-André-de-Kamouraska le 28 juillet prochain à 14 h. L’exposition sera disponible jusqu’au 30 août. Les deux artistes nous proposent une poésie visuelle hors du commun.

«Jouer avec le temps» de FRANCINE VERNAC

Peintre, elle a étudié le dessin, la peinture, les techniques de gravure et la calligraphie orientale. Francine Vernac privilégie le métissage des approches et les techniques mixtes: acryliques, encres, calligraphies, photographies, collages, assemblages, papiers faits main, matériaux naturels ou recyclés. Elle a reçu le Prix de l’Institut Canadien de Québec, décerné lors de la soirée des Prix d’excellence des arts et de la culture en 2007.

«Battures du Saint-Laurent : vision d’artiste de JEAN-THOMAS BÉDARD»

Le cinéaste Jean-Thomas Bédard nous offre une exposition étonnante de photographies prises sur les battures du fleuve Saint-Laurent à marée basse. Il joue sur la confusion des repères spatiaux pour évoquer à travers ces gros plans de grands espaces, des vues aériennes ou des éléments de la nature. Il veut susciter en même temps une réflexion sur le temps, sur la fragilité des choses, sur la puissance des éléments et sur notre rapport à la nature.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.