Projection extérieure au parc de l’église de Trois-Pistoles

Le parc de l’église de Trois-Pistoles accueillera la projection du long métrage «L’envol» de la réalisatrice Tess Girard le 1er aout à 19 h 30.

Philippe Veilleux, aviateur de la région, sera sur place pour discuter avec le public de ses expériences en tant qu’ancien cadet de l’air boursier du camp d’été de pilotage de planeur et d’avion de l’Aviation royale du Canada et en tant que passionné d’aéroplanes.

Dix-huit adolescents et sept semaines transformatrices. Tous les étés, les cadets de l’Aviation royale du Canada offrent à leurs meilleurs éléments la chance de participer à un camp d’élite de formation au pilotage. L’envol accompagne un groupe de ces jeunes hommes et jeunes femmes qui suivent un programme intensif de sept semaines en vue d’obtenir un brevet de pilote normalement accordé au terme d’une formation de six à huit mois. Posant un regard affectueux et empathique sur ses protagonistes féminines, la cinéaste Tess Girard — elle-même diplômée de ce programme — trace le portrait original et intimiste d’un groupe à la fois exceptionnel et bien reconnaissable d’adolescents de 17 ans au moment de leur passage à l’âge adulte. Comme le dit l’un des cadets, «le programme ne permet pas seulement d’apprendre à piloter; il aide aussi à comprendre la complexité des choses.» L’envol propose une vue de l’intérieur sur les exigences du camp tout en livrant une observation poétique d’un rite de passage.

Cet évènement est réalisé grâce à la collaboration de la Commission jeunesse, la Commission culturelle et le Ciné-club ONF de Trois-Pistoles, la Ville de Trois-Pistoles et la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises de parterre.