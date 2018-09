Festival de musique traditionnelle à la Halte Lacustre de Lejeune

Développement St-Godard est heureux de vous annoncer la présentation de la septième présentation du festival de musique traditionnelle Le Jeune Archet les 17, 18 et 19 aout prochains.

En nouveauté cette année, l’évènement festivalier Le Jeune Archet sera présenté à la Halte Lacustre du grand lac Squatec au 331 Rang du Lac, à Lejeune. La Halte Lacustre et le Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée sont des projets d’écodéveloppement réalisés par Développement St-Godard.

Des Artistes du Témiscouata, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba, des Artisans Témiscouatains, vous offriront des prestations de musique, de contes, de turlutte, animation pour enfants, de danses, de forge, de sculpture accompagnées de saveurs régionales.

Bourré D’Joie, Rivière Rouge, Écorce, Cordaphone, Duo Véronique Brisebois et Yvon Lacas, Marianne Legendre, Danielle Brabant seront présents. Le Festival est un évènement familial présenté en toute convivialité en milieu naturel. Beau temps, mauvais temps, apportez votre bonne humeur, des vêtements de plein air et vos instruments de musique.

Sur place, il y aura un service de restauration, de bar et de camping sauvage sur place, en plus d’un service de camping avec service et location de chalet à proximité.

Les billets sont au cout de 10$ par soir, mais gratuit pour les moins de 12 ans. Pour consulter la programmation, vous pouvez consulter la page Facebook du festival.