Un match théâtral chaudement disputé à l’Hôtel Universel

Le théâtre de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup se transformera tout l’été en centre sportif pour les besoins de la pièce Smash, présentée du 4 juillet au 25 aout. Les propriétaires du centre sportif, Margot et Bob Picard, ne cessent de se disputer. Bob tentera par divers subterfuges d’en devenir l’actionnaire majoritaire, puisque sa conjointe possède 51 % des parts.

À travers les interventions d’une quinzaine de personnages colorés qui viennent mettre du piquant dans la vie du couple Picard et de plusieurs quiproquos dignes du théâtre d’été, Bob tente d’obtenir les faveurs de Margot, par tous les moyens possibles.

Le centre sportif est visité par des personnages plus extravagants les uns que les autres. Un homme aux problèmes cardiaques qui se ranime lui-même, un policier qui a l’œil sur la réceptionniste, une dame âgée désagréable qui donnerait tout pour avoir un partenaire pour ses matchs de tennis, un concierge un peu engourdi et une mystérieuse massothérapeute nommée Olga s’échangent la vedette pour mettent des bâtons dans les roues des personnages principaux.

Le décor, qui se déploie entre les différentes scènes, se transforme, selon les besoins de la cause, en vestiaire, en sauna et en terrain de tennis. La comédienne Katy-Ève Côté, connue dans la Ligue d’improvisation estivale de Rivière-du-Loup pour ses talents d’improvisatrice, est la recrue du Théâtre la Relève pour l’été. «C’était beaucoup de travail avant les représentations. C’est exigeant. J’étais une ancienne élève de Pierre Ouellet à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, mais je ne me doutais pas de tout le travail autour de la pièce de théâtre, notamment la confection des décors et la prise de réservations, qui sont faites par l’équipe», explique-t-elle.

La distribution de cette pièce de théâtre est complétée par Pierre Ouellet, qui en est à sa 22e saison de théâtre d’été, Julie Gamache, Nicolas Côté et Xavier Ouellet. «C’est une pièce qui roule beaucoup dans les coulisses, elle a un bon rythme et il y a quelques changements de décor rapides, des changements de costumes. Le texte original a été remanié, mais nous avons gardé l’essentiel en y apportant quelques changements», souligne Pierre Ouellet. Smash a été écrite par François Camirand et Josée Fortier.

La pièce de théâtre d’été Smash est présentée du 4 juillet au 25 aout, du mercredi au samedi dès 20 h à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Il est possible de réserver ou d’obtenir plus d’informations en contactant le 418 862-9520.