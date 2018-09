L’œil de la tempête présente quatre spectacles à Trois-Pistoles

L’organisme de diffusion culturelle L’œil de la tempête à Trois-Pistoles présentera quatre spectacles cet été, avec les artistes Louis-Philippe Gingras, Hubert Lenoir, Outside I’m a Giant et Helena Deland, dans divers lieux situés près de Trois-Pistoles.

Louis-Philippe Gingras sera en spectacle les 21 et 22 juillet à la Forge à Bérubé (en collaboration avec l’École d’immersion française de Trois-Pistoles), Hubert Lenoir le 18 août au Camping Motel Les Flots Bleus-sur-Mer, ainsi que Outside I’m a Giant le 29 juillet et Helena Deland le 22 septembre aux abords du quai de Trois-Pistoles. Ces deux derniers spectacles, présentés gratuitement en après-midi à l’extérieur, viennent s’ajouter à la programmation estivale grâce à l’appui de l’Entente de développement culturel de la Ville de Trois-Pistoles. La programmation d’automne et d’hiver viendra plus tard.

L’organisme a d’ailleurs dévoilé un bilan positif pour sa première année d’existence. Le nouveau conseil d’administration est formé de Karine Vincent à la présidence, Marie Lefrançois-Huot à la vice-présidence, Cindy Larouche à la trésorerie, Gabrielle Rousseau en tant que secrétaire, Philippe De Carufel et David Ouellet comme administrateurs.

Les billets pour Louis-Philippe Gingras et Hubert Lenoir sont en vente en ligne au lepointdevente.com/billets/loeildelatempete. Il est aussi possible de joindre l’organisme par courriel à l’adresse [email protected]