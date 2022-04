Les Bas-Laurentiens nombreux à se prévaloir de la deuxième dose de rappel

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à souligner la forte adhésion des citoyens de la région à la deuxième dose de rappel des vaccins contre la COVID-19. Depuis le 29 mars, 7 030 personnes de 80 ans et plus et personnes immunodéprimées de 12 ans et plus en ont bénéficié.

Par ailleurs, plus de 9 000 personnes de 70 ans et plus ont déjà pris rendez-vous pour la deuxième dose de rappel et les personnes de 60 ans et plus peuvent à leur tour le faire à compter d’aujourd’hui, et ce, via Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Rappelons que l’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 est de 5 à 6 mois ou plus et l’intervalle minimal est de 3 mois.

Autrement, des cliniques mobiles de vaccination sont déployées depuis quelques jours dans les milieux de vie de la région. Les 13 CHSLD ont été visités la semaine dernière et la tournée des quelques 150 résidences privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI) du Bas-Saint-Laurent va, elle, se poursuivre jusqu’à la fin avril. Près de 6000 personnes résident dans ces différents milieux de vie.

Enfin, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour progressif du Vacc-I-Express. L’autocar de vaccination sera présent aujourd’hui entre 12h00 et 18h00 dans le stationnement du Centre récréoculturel d’Amqui au 55, rue du Carrefour Sportif. Il y sera également le samedi 16 avril entre 9h30 et 15h30. L’horaire complet du Vacc-I-Express et de nos cliniques de vaccination est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent.