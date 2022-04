COVID-19 : la hausse des hospitalisations se poursuit au Bas-Saint-Laurent 

Le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations liées à la COVID-19 continue son ascension au Québec et la région du Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte à nouveau une hausse des hospitalisations en lien avec le virus dans les 24 dernières heures alors que 45 personnes sont actuellement hospitalisées.

Il s'agit d'une augmentation de 5 hospitalisations depuis la veille. Une seule personne se trouve cependant aux soins intensifs. Du côté des décès, le nombre est demeuré stable à 124 depuis mars 2020.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme par ailleurs que 130 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés à travers toutes les MRC du territoire, portant le bilan total à 17 744 cas, dont 1 362 actifs. De ce nombre, 16 258 sont aussi officiellement considérés comme rétablis.

Rappelons que ces chiffres doivent être relativisés puisqu'ils se situent en deçà de la réalité, l’accès aux tests de dépistage PCR est limité. 708 tests de dépistage ont été réalisés la veille.