Des tests rapides pour les PME de la région de Rivière-du-Loup

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup distribuera des tests rapides aux PME présentes sur son territoire, a-t-elle annoncé ce mercredi 6 avril, espérant que cette initiative permettra aux entreprises locales d’assurer la relance et la continuité de leurs activités.

Ces tests sont disponibles à la suite de la signature d’une entente entre la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre de commerce du Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les Chambres de Commerce des MRC de Kamouraska, L’Islet, Rivière-Du-Loup et Montmagny.

«Avec les assouplissements récents des mesures sanitaires, et en vue de ceux à venir, il sera très avantageux pour les entreprises de posséder des tests rapides afin d’éviter et de mieux contrôler les risques d’éclosions pouvant entraîner des arrêts de travail ainsi que des ralentissements et des retards dans leurs activités quotidiennes. L’heure est à la relance», peut-on lire dans une communication diffusée mercredi.

Pour obtenir des tests, les entreprises doivent prendre rendez-vous en appelant à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup ou encore en se rendant sur son site Internet sous la section Activités ou en cliquant sur ce lien. Il est à noter que seules les PME de 200 employés et moins, membres ou non-membre, sont admissibles.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup invite également chaque personne testée à déclarer son résultat sur la plateforme de déclaration du gouvernement du Québec.