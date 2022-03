Accès aux tests PCR pour les personnes symptomatiques de 70 ans et plus

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que les personnes de 70 ans et plus présentant des symptômes de la COVID-19 ont accès aux tests PCR dans ses centres de dépistage.

Le CISSS souligne aussi que les aînés sont actuellement les personnes qui sont parmi les plus durement touchées par le virus au Bas-Saint-Laurent.

Les personnes de 70 ans et plus ne doivent donc pas hésiter à prendre rendez-vous lorsqu’elles croient avoir des symptômes de la COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, une perte d’odorat, des maux de tête ou de la difficulté à respirer.

La prise de rendez-vous se fait toujours sur le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.