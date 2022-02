COVID-19 : Toujours plus de 1 000 cas actifs au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 1 040 cas actifs de COVID-19 pour la région du Bas-Saint-Laurent, en date du 23 février. Du côté des hospitalisations, la situation est stable, alors que 21 personnes sont toujours hospitalisées en raison du virus, dont 2 aux soins intensifs.

Le nombre de décès, malheureusement à la hausse depuis la fin du mois de janvier, demeure aussi inchangé à 98 depuis mars 2020. On remarque cependant une hausse des cas rétablis (+66) dans les dernières heures.

La hausse des cas actifs s'explique notamment par l'identification de 104 nouveaux cas de COVID-19 depuis la veille - 506 au cours de la dernière semaine -, pour un bilan total de 14 369 cas.

Rappelons que ces chiffres doivent toutefois être relativisés puisqu'ils se situent en deçà de la réalité, l’accès aux tests de dépistage PCR est limité. Au total, 473 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC

Kamouraska 1594 (+10) Rivière-du-Loup 3319 (+21) Témiscouata 1405 (+5) Les Basques 571 (+4) Rimouski-Neigette 3790 (+26) La Mitis 1199 (+11) La Matanie 1177 (+15) La Matapédia 1310 (+11) Indéterminés 4 (+1) Bas-Saint-Laurent 14 369

Vaccination

Selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 76 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu la 3e dose de vaccin. La statistique s'élève à 88 % pour la 2e dose chez les 5 ans et plus.

Par ailleurs, depuis le début de la Tournée Express le 14 février, 360 doses ont été administrées lors de 39 activités. La Tournée Express se poursuit jusqu'au 9 mars.

Il est toujours possible de parler avec une infirmière afin d'obtenir de l'information sur la vaccination. Le numéro sans frais est le: 1-833-862-8898.