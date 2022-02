Modification des horaires des cliniques de vaccination pour aujourd’hui et demain

Compte des mauvaises conditions climatiques prévues au cours des prochaines heures, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce des modifications aux horaires de ses cliniques de vaccination contre la COVID-19.

Ainsi, les huit cliniques fermeront exceptionnellement à 18 heures aujourd’hui au lieu de 20 heures. Les citoyens qui avaient un rendez-vous après 18 heures seront contactés dès cet après-midi afin de fixer une nouvelle date.

Par ailleurs, les cliniques de vaccination qui devaient être en activité demain, soit celles des MRC de Rimouski-Neigette, de la Mitis et de Témiscouata, seront fermées. Les personnes qui ont un rendez-vous demain seront toutes contactées dès aujourd’hui.

Enfin, les cliniques de vaccination mobile en milieu scolaire prévues demain seront reportées au cours des prochains jours, et ce en collaboration avec les centres de services scolaire de la région.

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent

