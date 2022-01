La vaccination contre la COVID-19 accessible sans rendez-vous

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que la vaccination contre la COVID-19 sera à nouveau accessible sans rendez-vous à compter de demain, et ce dans toutes ses cliniques sauf celle de Matane où elle sera proposée à compter du 9 février. Il est cependant important de noter que la vaccination sans rendez-vous s’adresse uniquement aux personnes de 12 ans et plus, autant pour les doses 1, 2 ou 3.

Mentionnons par ailleurs que la prise de rendez-vous est toujours possible via le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Les rendez-vous déjà fixés seront évidemment honorés. Les horaires de toutes nos cliniques de vaccination sont disponibles sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

À ce jour, 442 321 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Bas-Saint-Laurent. De ce nombre on compte 105 357 doses 3, ce qui signifie que 70% des adultes de la région ont maintenant reçu une dose de rappel.

À PROPOS DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.