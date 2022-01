En temps normal, un déménagement demande du temps pour tout bien organiser, emballer ses effets personnels et toute autre tâche connexe. Cependant, dans certaines situations, on peut être pressé de quitter sa résidence actuelle pour une autre. Quelle que soit la raison, vous pouvez vous retrouver à court de temps, ce qui peut faire augmenter rapidement votre niveau de stress. Heureusement, vous pouvez confier votre déménagement à une compagnie qui offre le service de déménagement express.

Pourquoi avoir recours à un déménagement express ?

Plusieurs personnes peuvent se retrouver devant la décision de quitter leur maison ou leur logement à toute vitesse. Que ce soit pour aller occuper un nouvel emploi dans une région éloignée, parce que la maison ou le condo s’est vendu avec une date d’occupation rapprochée, fuir une mauvaise situation, ou pour toute autre raison, on peut avoir besoin d’un service de déménagement express où pratiquement tout ce qui touche le déménagement sera confié aux déménageurs.

Qu’est-ce qu’un service de déménagement express ?

Le service de déménagement express est avant tout un service complet offert par les entreprises de déménagement professionnelles. Ce service peut inclure l’emballage et le déballage de vos effets personnels, le démontage et le montage des meubles, incluant bien sûr le déplacement de tous vos biens. Au besoin, certaines entreprises de déménagement offrent également de placer vos choses en entreposage, en attendant que votre future résidence soit prête à vous accueillir, ou se charger d’expédier vos effets personnels à l’étranger.

Comment choisir votre service de déménagement express ?

Choisir un bon déménageur, particulièrement lors d’un déménagement express, est primordial. Vous ne voulez pas confier vos meubles, objets précieux et effets personnels à n’importe qui. Il vous faudra donc rechercher une compagnie de déménagement professionnelle et reconnue pour son excellent service à la clientèle.

Commencez par demander des références à vos amis ou à vos proches, ou faites des recherches sur internet. Portez une attention particulière aux avis laissés par d’anciens clients, cela vous donnera une bonne idée du degré de satisfaction de la clientèle de cette entreprise.

Ensuite, contactez au moins deux entreprises de déménagement offrant le service de déménagement express. Demandez-leur de venir faire une soumission écrite, sur place afin qu’elles puissent bien évaluer ce qu’il y a à déménager. En ayant plus d’une soumission sous la main, vous serez en mesure de comparer l’étendue des services, les coûts et la durée du déménagement.

Au moment de signer le contrat, assurez-vous que tout ce dont vous avez discuté et tout ce qui figurait sur la soumission apparait sur votre entente.

De quelle tâche devrez-vous vous occuper avant un déménagement express ?

Bien que la compagnie de déménagement express s’occupe de presque tout, il vous restera quelques petites tâches à accomplir avant le grand jour. Cela peut inclure faire vos changements d’adresse, faire du ménage et du désencombrement dans vos effets personnels, vendre, donner ou jeter ce dont vous n’avez plus besoin, etc.

Enfin, assurez-vous de garder avec vous vos papiers importants, ainsi que tout ce dont vous aurez besoin le jour même du déménagement jusqu’à ce que vous soyez installé dans votre nouvelle résidence.