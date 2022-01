COVID-19: aucune mesure d'assouplissement annoncée

Alors que la grogne gagne de plus en plus d'exploitants de commerces de plus de 1 500 mètres carrés et de restaurateurs, le premier ministre François Legault s'est montré inflexible lors de son point de presse du jeudi 20 janvier.

«On ne peut pas se permettre d’assouplir les mesures» a d'entrée de jeu commenté M. Legault. Ce dernier qui a fait le point sur la situation de la COVID-19 dans la province a reconnu que le Québec semble avoir atteint le pic des hospitalisations. Toutefois, la situation difficile dans le réseau de la santé avec 3 400 hospitalisations, un sommet jamais atteint, l'incite à maintenir les mesures sanitaires.

Flanqué du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur de la Santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, le premier ministre a admis que de la pression était exercée sur lui afin d'assouplir les mesures sanitaires. « La santé publique nous recommande actuellement de ne pas faire d'autres assouplissements», s'est défendu François Legault.

Quant au retour des sports et des activités parascolaires, le Dr Boileau y est aussi allé de prudence. «On doit y aller très progressivement», a-t-il répondu.

Selon un sondage mené par l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), 69% des quincaillers visés par les mesures s’opposent maintenant au passeport vaccinal, la direction des librairies Renaud-Bray invite le gouvernement à faire marche arrière.

Certains restaurateurs de la province songent maintenant à défier les mesures sanitaires qu'ils considères arbitraires et à rouvrir leur salle à manger. Ces derniers réclament que les établissements puissent ouvrir à nouveau leurs salles à manger à compter du 30 janvier.