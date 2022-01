Le couvre-feu sera retiré au Québec à partir de lundi

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que le couvre-feu imposé à la fin du mois de décembre (de 22h à 5h) sera retiré dès le lundi 17 janvier.

«La raison pour laquelle nous avons fait cela, c'était pour arrêter la montée exponentielle des infections et des hospitalisations», a-t-il expliqué. Les données de la santé publique permettent de croire qu'un pic des hospitalisations sera bientôt atteint dans la province.

La fermeture des commerces le dimanche prendra aussi fin après le 16 janvier, soit le troisième dimanche consécutif tel qu'annoncé précédemment par le gouvernement du Québec. De plus, le passeport vaccinal sera bientôt imposé dans les commerces à grande surface (ayant une superficie de plus de 1 500 pieds carrés), excluant les marchés d'alimentation et les pharmacies, qui sont considérés comme des services essentiels.

La santé publique du Québec a annoncé la réouverture des écoles primaires et secondaires dès le lundi 17 janvier. La distribution des tests de dépistage rapide se poursuivra dans les établissements scolaires et les élèves devront porter le masque «pendant un certain nombre de semaines». Les jeunes de 12 à 17 ans ont reçu leur première dose à 98 % et 90 % d'entre eux ont été vaccinés avec deux doses contre la COVID-19.

Les cours en classe dans les cégeps et les universités pourront aussi recommencer. Pour le moment, la fermeture des autres lieux publics, comme les restaurants, les bars et les salles de spectacle est maintenue.

Plus de détails suivront.