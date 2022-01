COVID-19 : portrait des personnes hospitalisées au Bas-Saint-Laurent

En date du 10 janvier, 20 personnes, dont une aux soins intensifs, sont présentement hospitalisées dans les hôpitaux de Rimouski et de Rivière-du-Loup gérés par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le doyen est âgé de 98 ans, et le plus jeune a 42 ans.

Présentement, 10 patients atteints de la COVID-19 se trouvent à l’hôpital de Rimouski, dont 1 aux soins intensifs, et 9 sont hospitalisés à l’unité chaude de Rivière-du-Loup. Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, ajoute que 13 hommes et 7 femmes font partie des personnes hospitalisées.

Les données ont varié légèrement au cours de la fin de semaine, mais selon le porte-parole, il est encore trop tôt pour parler d’un plateau. Quatre personnes sur 18 des patients n’ont pas reçu de dose du vaccin. Le statut vaccinal de deux personnes hospitalisées n’était pas disponible au moment d’écrire ces lignes. On compte donc 22 % des patients hospitalisés qui ne sont pas vaccinés, alors qu’environ 90 % de la population a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

Au cours des dernières semaines, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait pris en charge un patient de la région de Chaudière-Appalaches. M. Turmel confirme que seulement des Bas-Laurentiens sont hospitalisés dans les établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les patients qui sont hospitalisés pour d’autres raisons de santé que la COVID-19, par exemple une femme enceinte à l’hôpital pour son accouchement, sont tout de même comptabilisés dans les données d’hospitalisations du CISSS.

Le site non-traditionnel de soins, situé dans l’ancien CHSLD de Saint-Antonin, accueille une douzaine de personnes atteintes de la COVID-19 qui terminent leur période isolement. «Ce sont des personnes qui ne seraient pas capables de respecter les consignes d’isolement dans leur milieu de vie parce qu’elles font de l’errance, par exemple. Elles sont assez en forme et n’ont plus besoin d’être hospitalisées», explique M. Turmel. Cette manière de procéder permet de libérer des lits dans les hôpitaux pour les personnes atteintes de la COVID-19 qui auraient besoin de soins plus critiques. Un autre site non traditionnel comptant une douzaine de places devrait être ouvert prochainement à Rimouski.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent se trouve toujours au palier d’alerte 3 concernant le délestage. Le ministère de la Santé et des Services sociaux lui demande de maintenir 50 % de ses activités de chirurgie. Le CISSS assure qu’il maintient plus de 50 % de ses activités en chirurgie.