COVID-19: les hospitalisations toujours en baisse au Bas-Saint-Laurent

Le nombre d’hospitalisations au Bas-Saint-Laurent est à la baisse pour une deuxième journée consécutive vendredi, alors que 20 malades sont hospitalisés, une diminution de 3 comparativement à la veille. Une personne se trouve toujours aux soins intensifs.

Par ailleurs, la santé publique confirme que 360 nouveaux cas ont été recensés, un chiffre qui doit être relativisé et qui se situe en deçà de la réalité puisque l’accès aux tests de dépistage est limité, le réseau ayant atteint sa limite.

De ce nombre, la MRC de Rivière-du-Loup compte 98 nouveaux cas, la MRC de Kamouraska 40 nouveaux cas, la MRC de Témiscouata 37 nouveaux cas et la MRC des Basques 10 nouveaux cas. Le bilan total se porte à 9 870 cas. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 3 273 cas actifs et 6 532 cas rétablis.

Cas par MRC

Kamouraska 1164 (+40) Rivière-du-Loup 2571 (+98) Témiscouata 925 (+37) Les Basques 406 (+10) Rimouski-Neigette 2385 (+83) La Mitis 739 (+15) La Matanie 777 (+43) La Matapédia 900 (+34) Indéterminés 3 (-6) Bas-Saint-Laurent 9870

INFOS SUR LA VACCINATION:

48 774 personnes de 18 ans et plus ont maintenant reçu leur 3e dose au Bas-Saint-Laurent, soit une couverture vaccinale de 32,5%. Plus de 18 000 places de rendez-vous sont encore disponibles d’ici la fin janvier et plus de 50 000 en février.

Rappelons que la prise de rendez-vous est toujours obligatoire selon le calendrier suivant : 45 ans et plus dès aujourd’hui, 40 ans et plus à compter du 10 janvier, 35 ans et plus à partir du 12 janvier, 25 ans et plus à compter du 14 janvier et les 18 ans et plus dès le 17 janvier.