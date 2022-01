COVID-19 : 366 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Tandis que le nombre de nouveaux se maintient à plus de 300 cas quotidiennement, le Bas-Saint-Laurent enregistre une diminution des hospitalisations. Alors que 25 personnes étaient hospitalisées mercredi, leur nombre passe à 23 ce jeudi, une baisse de 2.

Malgré cette légère diminution, l'augmentation des cas des dernières semaines a de plus en plus d'effets sur les hospitalisations, pour lesquelles la situation continue à s'aggraver, notamment en ce qui a trait à la pénurie de personnel. Québec prévoit qu'il pourrait y avoir 3 000 hospitalisations de courte durée et 400 hospitalisations aux soins intensifs liées à la COVID-19 d'ici la mi-janvier (17 janvier, selon les projections de l'INESSS).

Actuellement, la province compte 1 953 personnes hospitalisée dont 207 le sont aux soins intensifs. 1 252 lits avaient été prévus pour les malades de la COVID-19. Précision importante, l'INESSS a précisé que près de la moitié des gens hospitalisés le sont pour une autre raison, mais qu'ils ont été diagnostiqués à leur admission.

NOUVEAUX CAS

Malgré la forte limitation aux tests de dépistage, la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent annonce que 366 nouvelles personnes ont été positives à la COVID-19 dans les 24 dernières heures. Par ailleurs, 11 cas ont été retranchés du bilan total qui se porte maintenant à 9516 cas.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de Kamouraska : 1 124 (+30) (cas actifs : 269)

MRC de Rivière-du-Loup: 2 473 (+116) (cas actifs : 751)

MRC de Témiscouata : 888 (+33) (cas actifs : 347)

MRC des Basques : 396 (+33) (cas actifs : 111)

MRC de Rimouski-Neigette : 2 302 (+69) (cas actifs : 870)

MRC de La Mitis : 724 (+32) (cas actifs : 293)

MRC de La Matanie : 734 (+17) (cas actifs : 307)

MRC de La Matapédia : 866 (+36) (cas actifs : 304)

À déterminer / inconnus : 9 (-11)

Plus de la moitié de ces nouveaux cas sont situés au KRTB alors que la région en dénombre 212. Les autorités recensent 116 nouveaux cas dans la MRC de Rivière-du-Loup, 33 nouveaux tant dans la MRC des Basques que dans celle du Témiscouata ainsi que 30 nouveaux cas dans la MRC de Kamouraska.

Pas moins de 1507 tests de dépistage réalisés la veille.